Тоттенхэм упустил победу над Вулверхэмптоном в АПЛ (видео)

В воскресенье, 27 декабря, Вулверхэмптон в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась со счетом 1:1.

Уже на первой минуте гости вышли вперед усилиями Танги Ндомбеле. Французский полузащитник решился на удар издали и не прогадал - вратарь хозяев Патрисиу замешкался и не среагировал на пушечный выстрел. А под занавес поединка Ромен Саисс сравнял счет, переправив мяч головой в сетку ворот Льориса после подачи с углового.

Видео гола Ндомбеле:

Видео гола Саисса:

Этот результат вывел Тоттенхэм (26 очков) на 5-е место в турнирной таблице английского первенства. Вулверхэмптон (21 очко) - 11-й. В следующем туре Шпоры примут Фулхэм (30.12.2020), а Волки отправятся в гости к Манчестер Юнайтед (29.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ливерпуль допустил осечку в 15-м туре АПЛ.