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Ливерпуль впервые за три года проиграл дома в АПЛ: видеообзор матча с Бернли

Ливерпуль впервые за три года проиграл дома в АПЛ: видеообзор матча с Бернли
Обновлено 01:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lfc

В четверг, 21 января, Ливерпуль в рамках матча 18-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал борющийся за выживание Бернли. Встреча, проходившая на стадионе "Энфилд", завершился сенсационной победой гостей со счетом 0:1.

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Единственный гол в поединке Бернли забил на 83-й минуте усилиями Эшли Барнса, реализовавшего 11-метровый удар. Примечательно, что Ливерпуль не проигрывал дома в рамках АПЛ на протяжении 68 матчей с апреля 2017 года.

Это поражение отбросило Ливерпуль (34 очка) на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, Бернли (19 очков) поднялся на 16-ю позицию. В следующем туре Красные отправятся в гости к Тоттенхэму (28.01.2021), а Бордовые примут Астон Виллу (27.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ливерпуль уничтожил Астон Виллу в Кубке Англии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.
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