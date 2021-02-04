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Конкурент Ярмоленко выстрелил дублем за "Вест Хэм" в дебютном матче (видео)

Конкурент Ярмоленко выстрелил дублем за "Вест Хэм" в дебютном матче (видео)
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер westham

В среду, 3 февраля, "Астон Вилла" принимала "Вест Хэм" в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

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Команды провели ровный первый тайм, который прошел без голов, а во второй половине встречи лондонцев прорвало. Томаш Соучек открыл счет в игре, а Джесси Лингард дублем упрочил лидерство "Молотобойцев". Бирмингемцы ответили лишь точным выстрелом Олли Уоткинса.

Отметим, "Вест Хэм" в зимнее трансферное окно арендовал Лингарда у МЮ до конца сезона. Теперь украинцу Андрею Ярмоленко будет ой как не просто попасть в стартовый состав команды.

Это поражение отбросило "Астон Виллу" (32 очка) на 9-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (38 очков) - пятый. В следующем туре "Львы" примут "Арсенал" (06.02.2021), а "Молотобойцы" сыграют гостевой поединок с "Фулхэмом" (06.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре чемпионата Англии "Вест Хэм" с Ярмоленко в составе проиграл "Ливерпулю".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 376

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ФК Вест Хэм Юнайтед, ФК Астон Вилла, Футбол, АПЛ.
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