Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)

В субботу, 6 февраля, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Эвертон". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась голевой ничьей со счетом 3:3.

Манкунианцы открыли счет на 24-й минуте усилиями Эдинсона Кавани, который замкнул навес Маркуса Рашфорда с правого фланга. А на последней минуте первого тайма Бруну Фернандеш с линии штрафной технично перебросил кипера "Эвертона" Ольсена. В начале второго тайма все перевернулось с ног на голову - "Ириски" за три минуты забили дважды. За гостей голами отметились Абдулай Дукуре, оказавшийся первым на добивании и Хамес Родригес, мощно пальнувший в нижний угол с метров 13-и. На 70-й минуте хозяева вновь вышли вперед после точного удара головой от Скотта Мактоминея, которому ассистировал Люк Шоу. Заключительную точку в игре поставил форвард гостей Доминик Калверт-Льюин.

Видео гола Кавани:

Видео гола Бруну Фернандеша:

Bruno Fernandes, ladies and gentlemen pic.twitter.com/w9BlSLzEuJ — Therese (@ThereseUTD) February 6, 2021

Видео гола Дукуре:

Видео гола Хамеса:

Видео гола Мактоминея:

Видео гола Калверта-Льюина:

Этот результат оставил "Манчестер Юнайтед" (45 очков) на втором месте в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" (37 очков) - шестой. В следующем туре "Красные Дьяволы" сыграют в гостях с "Вест Бромвичем" (14.02.2021), а "Ириски" примут "Фулхэм" (2:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 22-м туре АПЛ МЮ забил "Саутгемптону" девять голов, а в 21-м туре манкунианцы раскатали с "Арсеналом" унылую ничью.