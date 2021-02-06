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Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)
Обновлено 23:58 Сб, 6 Февраль 2021 Телеграф Фото: Твиттер manutd

В субботу, 6 февраля, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Эвертон". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась голевой ничьей со счетом 3:3.

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Манкунианцы открыли счет на 24-й минуте усилиями Эдинсона Кавани, который замкнул навес Маркуса Рашфорда с правого фланга. А на последней минуте первого тайма Бруну Фернандеш с линии штрафной технично перебросил кипера "Эвертона" Ольсена. В начале второго тайма все перевернулось с ног на голову - "Ириски" за три минуты забили дважды. За гостей голами отметились Абдулай Дукуре, оказавшийся первым на добивании и Хамес Родригес, мощно пальнувший в нижний угол с метров 13-и. На 70-й минуте хозяева вновь вышли вперед после точного удара головой от Скотта Мактоминея, которому ассистировал Люк Шоу. Заключительную точку в игре поставил форвард гостей Доминик Калверт-Льюин.

Видео гола Кавани:

Видео гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Дукуре:

Видео гола Хамеса:

Видео гола Мактоминея:

Видео гола Калверта-Льюина:

Этот результат оставил "Манчестер Юнайтед" (45 очков) на втором месте в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" (37 очков) - шестой. В следующем туре "Красные Дьяволы" сыграют в гостях с "Вест Бромвичем" (14.02.2021), а "Ириски" примут "Фулхэм" (2:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 22-м туре АПЛ МЮ забил "Саутгемптону" девять голов, а в 21-м туре манкунианцы раскатали с "Арсеналом" унылую ничью.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.
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