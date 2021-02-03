"Манчестер Юнайтед" забил 9 голов "Саутгемптону" (видео)

Во вторник, 2 февраля, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Саутгемптон". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась сокрушительной победой хозяев со счетом 9:0.

Кошмар для гостей начался уже на второй минуте после удаления полузащитника Александра Янкевица. Хавбек пошел в жуткий стык и получил прямую красную карточку. Затем "Красные Дьяволы" принялись добивать обескровленного соперника. За хозяев голами отметились Уан-Бассика Эрон, Маркус Рашфорд, Ян Беднарек (автогол), Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль (дубль), Скотт Мактоминей, Бруну Фернандеш (пенальти) и Дэниел Джеймс. Еще одно удаление гости схлопотали на 86-й минуте - защитник Ян Беднарек сбил Марсьяля в своей штрафной.

Эта победа вывела "Ман Юнайтед" (44 очка) на второе место в турнирной таблице АПЛ, "Саутгемптон" (29 очков) - 12-й. В следующем туре "Красные Дьяволы" примут "Эвертон" (06.02.2021), а "Святые" отправятся в гости к "Ньюкаслу" (06.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом туре "МЮ" не сумел обыграть "Арсенал", а до этого неожиданно уступил последней команде лиги.