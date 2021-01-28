Последняя команда АПЛ обыграла "Манчестер Юнайтед" на его же поле (видео)

В среду, 27 января, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Шеффилд Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась сенсационным поражением хозяев со счетом 1:2.

МЮ, похоже, ожидал легкой прогулки в игре с аутсайдером АПЛ, однако уже на 23-й минуте "Клинки" неожиданно открыли счет усилиями Кина Брайана, который головой переправил мяч в ворота де Хеа после подачи с углового. Только во втором тайме хозяева сумели сравнять счет - Гарри Магуайр перевесел всех на "втором этаже" и замкнул навес Теллеса со стандарта. Казалось, "Ман Юнайтед" перехватил инициативу, однако на 74-й минуте Оливер Берк ударом на авось благодаря рикошету прошил испанского кипера хозяев.

Видео гола Брайана:

Видео гола Магуайра:

Видео гола Берка:

Это поражение оставило "Манчестер Юнайтед" (40 очков) на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, "Шеффилд" (8 очков) - последний. В следующем туре "Красные Дьяволы" отправятся в гости к "Арсеналу" (30.01.2021), а "Клинки" проведут выездной поединок с Манчестер Сити (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 18-м туре АПЛ Погба принес МЮ победу над "Фулхэмом", а в Кубке Англии манкунианцы выбили "Ливерпуль".