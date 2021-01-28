Скачать
Четверг, 28.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
"Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
Пушка Фработты и издевательский гол Кьезы: "Ювентус" пробился в полуфинал Кубка Италии (видео)
Пушка Фработты и издевательский гол Кьезы: "Ювентус" пробился в полуфинал Кубка Италии (видео)
Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)
Рекордсмен Месси вернулся после бана и вывел "Барселону" в четвертьфинал Кубка Испании (видео)
Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)

Последняя команда АПЛ обыграла "Манчестер Юнайтед" на его же поле (видео)

Последняя команда АПЛ обыграла "Манчестер Юнайтед" на его же поле (видео)
Обновлено 01:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер manutd

В среду, 27 января, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Шеффилд Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась сенсационным поражением хозяев со счетом 1:2.

Феноменальный гол Погба вывел Манчестер Юнайтед на первое место в АПЛ (видео)

МЮ, похоже, ожидал легкой прогулки в игре с аутсайдером АПЛ, однако уже на 23-й минуте "Клинки" неожиданно открыли счет усилиями Кина Брайана, который головой переправил мяч в ворота де Хеа после подачи с углового. Только во втором тайме хозяева сумели сравнять счет - Гарри Магуайр перевесел всех на "втором этаже" и замкнул навес Теллеса со стандарта. Казалось, "Ман Юнайтед" перехватил инициативу, однако на 74-й минуте Оливер Берк ударом на авось благодаря рикошету прошил испанского кипера хозяев.

Видео гола Брайана:

Видео гола Магуайра:

Видео гола Берка:

Это поражение оставило "Манчестер Юнайтед" (40 очков) на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, "Шеффилд" (8 очков) - последний. В следующем туре "Красные Дьяволы" отправятся в гости к "Арсеналу" (30.01.2021), а "Клинки" проведут выездной поединок с Манчестер Сити (30.01.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 18-м туре АПЛ Погба принес МЮ победу над "Фулхэмом", а в Кубке Англии манкунианцы выбили "Ливерпуль".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 177

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Шеффилд Юнайтед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
02 Малиновский забил гол в четвертьфинале Кубка Италии (видео)
03 "Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
04 "Арсенал" подписал звезду "Реала"
05 Российский легкоатлет-чемпион попался на допинге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь