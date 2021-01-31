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Феноменальный сейв Лено - в обзоре матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" (видео)

Феноменальный сейв Лено - в обзоре матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" (видео)
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер arsenal

В субботу, 30 января, "Арсенал" в рамках центрального матча 21-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершилась ничьей со счетом 0:0.

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Ярчайшим моментом поединка стал сейв немецкого кипера "Канониров" Бернда Лено, который в невероятном прыжке дотянулся до мяч после дальнего удара экс-хавбека Шахтера Фреда.

Этот результат оставил "Арсенал" (31 очко) на девятом месте в турнирной таблице АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" (41 очко) сохранил за собой вторую позицию. В следующем туре "Пушкари" проведут выездной поединок с "Вулверхэмптоном"  (02.02.2021), а "Красные Дьяволы" примут "Саутгемптон" (02.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне МЮ умудрился проиграть последней команде английского первенства, а "Канониры" добыли волевую победу над "Саутгемптоном".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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