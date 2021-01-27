Арсенал разбил Саутгемптон, пропустив ранний гол (видео)

Во вторник, 26 января, "Арсенал" проводил выездной поединок 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 против "Саутгемптона". Встреча состоялась на стадионе "Сент-Мэрис" и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

"Канониры" начали поединок с пропущенного гола, который забил Стюарт Армстронг. Однако подопечные Микеля Артеты не смутились и ответили хозяевам сразу тремя точными попаданиями. За "Пушкарей" отличились Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Ляказетт.

Это поражение отбросило "Саутгемптон" (29 очков) на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (30 очков) стал восьмым. В следующем туре "Святые" примут "Астон Виллу" (30.01.2021), а "Пушкари" сыграют дома с "Манчестер Юнайтед" (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Арсенал" разбил "Ньюкасл" в 19-м туре АПЛ.