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Арсенал разбил Саутгемптон, пропустив ранний гол (видео)

Арсенал разбил Саутгемптон, пропустив ранний гол (видео)
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер arsenal

Во вторник, 26 января, "Арсенал" проводил выездной поединок 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 против "Саутгемптона". Встреча состоялась на стадионе "Сент-Мэрис" и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

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"Канониры" начали поединок с пропущенного гола, который забил Стюарт Армстронг. Однако подопечные Микеля Артеты не смутились и ответили хозяевам сразу тремя точными попаданиями. За "Пушкарей" отличились Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Ляказетт.

Это поражение отбросило "Саутгемптон" (29 очков) на 11-е место в турнирной таблице АПЛ, "Арсенал" (30 очков) стал восьмым. В следующем туре "Святые" примут "Астон Виллу" (30.01.2021), а "Пушкари" сыграют дома с "Манчестер Юнайтед" (30.01.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Арсенал" разбил "Ньюкасл" в 19-м туре АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.
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