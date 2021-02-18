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Волшебный гол Мареза - в обзоре матча "Эвертон" - "Манчестер Сити" (видео)

Волшебный гол Мареза - в обзоре матча "Эвертон" - "Манчестер Сити" (видео)
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер mancity

В среду, 17 февраля, "Эвертон" в рамках перенесенного матча 16-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

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В первом тайме команды обменялись голами - за гостей отличился Фил Фоден, а у хозяев - Ришарлисон Андраде. В начале второго тайма Рияд Марез красивым ударом издали поразил ворота Пикфорда, а под занавес поединка Бернарду Силва упрочил преимущество "Горожан".

Эта победа позволила лидирующему в АПЛ "Ман Сити" (56 очков) оторваться от преследователей, "Эвертон" (37 очков) - седьмой. В следующем туре МС отправится в гости к "Арсеналу" (21.02.2021), а "Ириски" сыграют дерби с "Ливерпулем" (20.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" разгромил "Тоттенхэм".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 249

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.
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