Волшебный гол Мареза - в обзоре матча "Эвертон" - "Манчестер Сити" (видео)

В среду, 17 февраля, "Эвертон" в рамках перенесенного матча 16-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

В первом тайме команды обменялись голами - за гостей отличился Фил Фоден, а у хозяев - Ришарлисон Андраде. В начале второго тайма Рияд Марез красивым ударом издали поразил ворота Пикфорда, а под занавес поединка Бернарду Силва упрочил преимущество "Горожан".

Эта победа позволила лидирующему в АПЛ "Ман Сити" (56 очков) оторваться от преследователей, "Эвертон" (37 очков) - седьмой. В следующем туре МС отправится в гости к "Арсеналу" (21.02.2021), а "Ириски" сыграют дерби с "Ливерпулем" (20.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ман Сити" разгромил "Тоттенхэм".