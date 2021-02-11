Жена Зинченко оговоркой про Крым разозлила украинцев (видео)

Украинская ведущая и блогер Влада Седан, которая является женой полузащитника национальной команды и "Манчестер Сити" Александра Зинченко, пообщалась с известным украинским спортивным журналистом и комментатором Виктором Вацко. Отвечая на вопрос про конкурсы красоты, Влада вспомнила свое путешествие в Крым, однако подобрала для этого неудачные слова, разозлив украинцев.

"Я даже помню, как я ездила на конкурс. Я как раз окончила 11-й класс, и мне нужно было поступать. Это было тяжелое лето, ЗНО и вступительный творческий экзамен на журналистику. И мне надо ехать в Крым, Севастополь - тогда он еще был территорией Украины. Я обещала родителям, что это никак не повлияет (на учебу)", - поведала Седан.

Пользователи были в недоумении, как украинская журналистка может так формулировать мысль, и раскритиковали Седан в комментариях под видео.

Ранее Седан рассказала о тайной церемонии бракосочетания с Зинченко в Лондоне. Позже пара сыграла свадьбу в Украине.