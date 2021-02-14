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Вратарь "Ман Сити" оформил ассист на глазах Зинченко (видео)

Вратарь "Ман Сити" оформил ассист на глазах Зинченко (видео)
01:16 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер mancity

В субботу, 13 февраля, "Манчестер Сити" в рамках центрального матча 24-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Тоттенхэм". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась погромом гостей со счетом 3:0.

Одноклубник Зинченко забил гол, делая прострел (видео)

Хозяева попросту уничтожили "Тоттенхэм", забив лондонцам три безответных мяча. За "Горожан" голами отметились Родри, реализовавший пенальти и Илкай Гюндоган, оформивший дубль. Примечательно, что свой второй гол немец забил после паса своего вратаря Эдерсона. Украинский футболист МС Александр Зинченко вышел в стартовом составе и провел полный поединок.

Этот успех позволил "Манчестер Сити" (53 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице АПЛ, "Тоттенхэм" (36 очков) - восьмой. В следующем туре "Горожане" отправятся в гости к "Эвертону" (17.02.2021), а "Шпоры" сыграют на выезде с "Вест Хэмом" (21.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 24-м туре АПЛ "Ливерпуль" сенсационно проиграл "Лестер Сити"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ.
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