Одноклубник Зинченко забил гол, делая прострел (видео)

В среду, 10 февраля, "Манчестер Сити" в рамках выездного матча 1/8 финала Кубка Англии 2020/21 играл со "Суонси". Встреча, проходившая на стадионе "Либерти", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Горожане полностью доминировали во встрече с представителем Чемпионшипа (второй по силе дивизион в Англии, - прим. ред.) и закономерно открыли счет. Правый защитник МС Кайл Уокер на 30-й минуте поединка делал прострел в чужую штрафную, который в итоге превратился в гол после ляпа вратаря хозяев Вудмана. Во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы упрочили преимущество усилиями Рахима Стерлинга, легко реализовавшего выход один на один и Габриэля Жезуса, расстрелявшего ворота "Лебедей" из убойной позиции. Под занавес поединка игрок "Суонси" Морган Уиттакер избежал офсайда и красивым ударом с линии штрафной забил гол престижа.

Видео гола Уокера:

Видео гола Стерлинга:

Raheem Sterling got in on the action too #EmiratesFACup https://t.co/UROLoUAHfH

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 10, 2021