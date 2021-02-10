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"Зинченко повезло": Седан похвасталась сексуальными формами в мини-платье (фото)

"Зинченко повезло": Седан похвасталась сексуальными формами в мини-платье (фото)
11:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм v.lada_sedan

Жена футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан порадовала своих поклонников в Instagram новым снимком.

Ноги от ушей: жена Зинченко взбудоражила сеть снимками в мини-платье

На этот раз красавица, надев сексуальное черное мини-платье, блеснула своими формами. "Хеллоу, молодежь", - подписала снимок Седан. К слову, Зинченко подшутил над супругой и прокомментировал пост: "Сильнее подписи не видел".

 
 
 
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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Пользователи по достоинству оценили формы Влады: "Челюсть на полу", "Жена Волка с Уолл Стрит", "Фото нереальной красоты", "Зине повезло", "Красавица", "Огонь".

Отметим, Седан ранее уже публиковала снимки, сделанные на этой фотосессии:

Влада Седан в черном мини-платье

Влада Седан в черном мини-платье

"Телеграф" напоминает, что Седан и Зинченко тайно узаконили свои отношения весной 2020 года в Лондоне. Затем само торжество пара организовала в Украине, пригласив на него футбольных звезд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гвардиола нашел необычное применение для Зинченко в матче с "Ливерпулем".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 283

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко, Влада Седан.
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