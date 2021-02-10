"Зинченко повезло": Седан похвасталась сексуальными формами в мини-платье (фото)

Жена футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан порадовала своих поклонников в Instagram новым снимком.

На этот раз красавица, надев сексуальное черное мини-платье, блеснула своими формами. "Хеллоу, молодежь", - подписала снимок Седан. К слову, Зинченко подшутил над супругой и прокомментировал пост: "Сильнее подписи не видел".

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Пользователи по достоинству оценили формы Влады: "Челюсть на полу", "Жена Волка с Уолл Стрит", "Фото нереальной красоты", "Зине повезло", "Красавица", "Огонь".

Отметим, Седан ранее уже публиковала снимки, сделанные на этой фотосессии:

"Телеграф" напоминает, что Седан и Зинченко тайно узаконили свои отношения весной 2020 года в Лондоне. Затем само торжество пара организовала в Украине, пригласив на него футбольных звезд.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гвардиола нашел необычное применение для Зинченко в матче с "Ливерпулем".