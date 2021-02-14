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"Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть предпоследнюю команду АПЛ (видео)

"Манчестер Юнайтед" не сумел переиграть предпоследнюю команду АПЛ (видео)
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер manutd

В воскресенье, 14 февраля, "Вест Бромвич" в рамках матча 14-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая на стадионе "Хоторнс", сенсационно завершилась со счетом 1:1.

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Хозяева открыли счет уже на второй минуте усилиями Мбайе Дианье, который на "втором этаже" перевесел защитника МЮ и головой поразил ворота Де Хеа. Манкунианцы отыгрались только за минуту до конца первого тайма. Лидер "Красных Дьяволов" Бруну Фернандеш забил гол-красавец ударом в касание с лету после навеса Люка Шоу с левого фланга.

Видео гола Дианье:

Видео гола Бруну Фернандеша:

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет добавлен здесь позднее.

Этот результат оставил "Вест Бромвич" (13 очков) на предпоследней позиции в турнирной таблице АПЛ, МЮ (46 очков) - второй. В следующем туре "Дрозды" отправятся в гости к "Бернли" (20.02.2021), а "Красные Дьяволы" примут "Ньюкасл" (21.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 23-м туре АПЛ "Ман Юнайтед" не сумел обыграть "Эвертон", несмотря на красивый гол Фернандеша.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 481

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Вест Бромвичв.
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