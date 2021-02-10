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"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)

"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)
01:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ManUtd

Во вторник, 9 февраля, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии-2021 принимал "Вест Хэм". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

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Манкунианцы владели преимуществом, однако забили свой единственный гол в игре только в первом экстра-тайме. На 97-й минуте встречи шотландский хавбек Скотт Мактоминей точно пробил с лету с метров 12-и после скидки Маркуса Рашфорда. Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в старте, однако был заменен на 54-й минуте.

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм": 

Ранее "Телеграф" сообщал, что МЮ упустил победу на "Эвертоном" в АПЛ, а Бруну Фернандеш забил потрясающий гол.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Кубок Англии.
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