"Манчестер Юнайтед" выбил "Вест Хэм" с Ярмоленко в старте из Кубка Англии (видео)

Во вторник, 9 февраля, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 1/8 финала Кубка Англии-2021 принимал "Вест Хэм". Встреча, проходившая на стадионе "Олд Траффорд", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Манкунианцы владели преимуществом, однако забили свой единственный гол в игре только в первом экстра-тайме. На 97-й минуте встречи шотландский хавбек Скотт Мактоминей точно пробил с лету с метров 12-и после скидки Маркуса Рашфорда. Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел в старте, однако был заменен на 54-й минуте.

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм":

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