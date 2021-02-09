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Матчи манчестерских клубов в еврокубках перенесли из-за коронавируса

Матчи манчестерских клубов в еврокубках перенесли из-за коронавируса
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер realsociedaden

Гостевые еврокубковые поединки английских команд продолжают переносить. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, поединок 1/16 финала Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" будет перенесен из Испании в Италию. Причиной этого послужил запрет испанских властей на въезд в страну гостей из Великобритании из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Сообщается, что игру ЛЕ  перенесли из Сан-Себастьяна, где базируется испанский коллектив, в Турин. 

Таким образом, первый матч между командами может пройти во вторник, 16 февраля, на "Альянц Стадиум", если это одобрят итальянские власти. Отмечается, что УЕФА уже согласовал данный вопрос с баскским коллективом. Официальное решение по этому поводу будет оглашено позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА официально перенес гостевую игру "Ливерпуля" с немецким "РБ Лейпциг" в  Лиге чемпионов в Венгрию из-за подобных ограничений в Германии. К слову, в Будапеште сыграют и "Манчестер Сити" Зинченко с "Боруссией" М.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Реал Сосьедад.
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