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Зинченко удивил своей скоростью в матче АПЛ (видео)

Зинченко удивил своей скоростью в матче АПЛ (видео)
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм zinchenko_96

В матче 33-го тура чемпионата Англии 2020/21 "Манчестер Сити" принимал "Саутгемптон". В одном их эпизодов игры левый защитник хозяев украинец Александр Зинченко отработал в обороне, сделав внушительный рывок с чужой половины поля.

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При счете 3:1 "Горожане" потеряли мяч в атаке, и "Святые" отправились в перспективный контр-выпад. Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс уже выходил на ударную позицию, но в последний момент из-за его спины появился Зинченко, который и спас положение для своей команды.

Видео момента доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что итогом матча стала разгромная победа МС со счетом 5:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 83

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ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ.
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