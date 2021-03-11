Зинченко удивил своей скоростью в матче АПЛ (видео)

В матче 33-го тура чемпионата Англии 2020/21 "Манчестер Сити" принимал "Саутгемптон". В одном их эпизодов игры левый защитник хозяев украинец Александр Зинченко отработал в обороне, сделав внушительный рывок с чужой половины поля.

При счете 3:1 "Горожане" потеряли мяч в атаке, и "Святые" отправились в перспективный контр-выпад. Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс уже выходил на ударную позицию, но в последний момент из-за его спины появился Зинченко, который и спас положение для своей команды.

Видео момента доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что итогом матча стала разгромная победа МС со счетом 5:2. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка.