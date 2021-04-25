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"Ман Сити" Зинченко выиграл Кубок английской лиги-2021 (видео)

"Ман Сити" Зинченко выиграл Кубок английской лиги-2021 (видео)
20:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter mancity

В воскресенье, 25 апреля, "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" провели финальный поединок Кубка английской лиги. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу манчестерского клуба.

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Единственный гол в игре записал на свой счет защитник "Горожан" Эмерик Ляпорт. На 82-й минуте поединка француз головой замкнул навес Кевина Де Брюйне со штрафного - Льорис не выручил. Отметим, украинский левый защитник МС Александр Зинченко остался в запасе на этот матч.

Видео гола Ляпорта:

Полный видеообзор поединка появится здесь позднее.

Для "Ман Сити" этот успех стал четвертым подряд и восьмым в истории выступлений в Кубке английской лиги.

"Телеграф" напоминает, что "Ман Сити" на днях обыграл "Астон Виллу" в АПЛ, а Зинченко вышел в старте. Ранее "Горожане" упустили возможность сыграть в финале Кубка Англии, проиграв в полуфинале "Челси"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 457

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Сити, Футбол, Кубок английской лиги.
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