"Ман Сити" с Зинченко пробился в полуфинал Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Боруссией" Д

В среду, 14 апреля, "Боруссия" Д в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимала "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в Дортмунде на "BVB-Штадион", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

"Манчестер Сити" начал поединок традиционно первым номером, однако уже в дебюте первого тайма нарвался на разящую атаку хозяев, что увенчалась взятием ворот. Полузащитник Джуд Беллингем принял мяч после отскока и блестяще пробил в дальний угол ворот - Эдерсон лишь обозначил касание, которого для сейва не хватило. "Горожане" тут же начали осаду ворот Марвина Хитца, однако до перерыва отыграться не сумели.

В начале второго тайма гости сумели организовать атаку, которая вылилась в пенальти после игры рукой в своей штрафной от Эмре Джана. Реализовал "приговор" Рияд Марез. На этом "Горожане" не остановились и после удачного розыгрыша углового вышли вперед после блестящего удара Фила Фодена из-за пределов штрафной.

Отметим, украинец Александр Зиненко провел полный матч в составе МС и создал несколько опасных моментов у ворот "Боруссии" Д.

Боруссия Д - Манчестер Сити 1:2

Голы: Беллингем 15' - Марез 55' (с пенальти), Фоден 75'

(Первый матч - 1:2)

Видео гола Беллингема и лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Мареза:

Видео гола Фодена:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Отметим, первая игра, что проходила в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу английской команды. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд турнира пробился именно МС.В полуфинале ЛЧ "Ман Сити" сыграет с ПСЖ, который 13 апреля выбил "Баварию". Полуфиналы Лиги чемпионов запланированы на 27/28 апреля (первые матчи) и 4/5 мая (ответные игры).