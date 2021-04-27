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"Реал" и "Челси" в первом полуфинале Лиги чемпионов победителя не выявили (видео)

"Реал" и "Челси" в первом полуфинале Лиги чемпионов победителя не выявили (видео)
Обновлено 23:50 Вт, 27 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter realmadrid

Во вторник, 27 апреля, "Реал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Челси". Встреча, проходившая на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в  Мадриде, завершилась со счетом 1:1.

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"Челси" ударно начал поединок и создал для своего нападающего Тимо Вернера несколько убойных моментов, однако немец их не реализовал. Тем не менее лондонцы таки добились своего. На 14-й минуте поединка Кристиан Пулишич получил мяч в чужой штрафной, обошел Тибо Куртуа и точно пробил по воротам без вратаря. "Реал" тут же проснулся и спустя 15 мин сравнял счет. Эдер Милитао навесил, а Карим Бензема по-хозяйски принял мяч, а затем мощно переправил его в сетку ворот - вратарь гостей Эдуар  Менди даже не реагировал. Во втором тайме команды практически ничего не создали у чужих ворот, завершив матч ничьей.

"Реал" 1:1 "Челси"

Голы: Пулишич 14' - Бензема 29'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка появится здесь в ближайшее время.

Отметим, ответная игра между командами состоится 5 мая в Лондоне.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" прошел "Ливерпуль", а "Челси" оказался сильнее "Порту".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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