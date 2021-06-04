Александр Зинченко и Влада Седан ждут первенца: фото пары

Игрок "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал, что он и его красивая жена, журналистка каналов "Футбол" Влада Седан (Влада Щеглова), ожидают пополнение в семье. Отметим, что пара жената чуть меньше года (красочная свадьба в присутствии игроков и главного тренера сборной произошла 24 августа 2020-го года, на День Независимости Украины), и это будет их первый ребёнок.

На каком месяце беременности находится Влада - пока не сообщается. О радостном событии на своей странице в Инстаграме сообщил сам Александр, добавив к посту с фото счастливой слова "мой мир".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

"Телеграф" напоминает, что сегодня Александр Зинченко прибыл в Харьков в расположение сборной Украины. Он получил от Андрея Шевченко дополнительный отдых после поражения в финале Лиги чемпионов от лондонского "Челси". Теперь Зинченко вместе с партнёрами будет готовиться к товарищеской игре против Кипра и предстоящему Чемпионату Европы.