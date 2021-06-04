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Финалист Лиги чемпионов присоединился к сборной Украины

Финалист Лиги чемпионов присоединился к сборной Украины
Обновлено 17:51 Сегодня Телеграф football.ua УАФ

Как сообщает сайт football.ua, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже прилетел в Харьков, где базируется национальная сборная Украины. Вместе с партнёрами хавбек будет готовиться к Евро-2020, в рамках подготовки к которому 7 июня нашу команду ждёт ещё один товарищеский матч - против сборной Кипра. 

29 мая Зинченко принял участие в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси", и после обидного поражения получил от присутствовавшего на той игре Андрея Шевченко дополнительный отдых. Александр стал последним футболистом, который прибыл в расположение сборной.

"Телеграф" напоминает, что вчера в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" сборная Украины благодаря точному удару головой Александра Зубкова с минимальным счётом одолела Северную Ирландию. Эта победа стала для нашей национальной команды первой в 2021-м году, и прервала серию из четырёх матчей подряд, завершившихся со счётом 1:1. Отметим, что Евро-2020 всё ещё рискует пропустить левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Александр Зинченко.
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