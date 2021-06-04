Финалист Лиги чемпионов присоединился к сборной Украины

Как сообщает сайт football.ua, игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко уже прилетел в Харьков, где базируется национальная сборная Украины. Вместе с партнёрами хавбек будет готовиться к Евро-2020, в рамках подготовки к которому 7 июня нашу команду ждёт ещё один товарищеский матч - против сборной Кипра.

29 мая Зинченко принял участие в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского "Челси", и после обидного поражения получил от присутствовавшего на той игре Андрея Шевченко дополнительный отдых. Александр стал последним футболистом, который прибыл в расположение сборной.

"Телеграф" напоминает, что вчера в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" сборная Украины благодаря точному удару головой Александра Зубкова с минимальным счётом одолела Северную Ирландию. Эта победа стала для нашей национальной команды первой в 2021-м году, и прервала серию из четырёх матчей подряд, завершившихся со счётом 1:1. Отметим, что Евро-2020 всё ещё рискует пропустить левый защитник "Брюгге" Эдуард Соболь.