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Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)

Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 23:29 Сегодня Телеграф

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов 2020/21 "Манчестер Сити" - "Челси".

"Манчестер Сити" - "Челси": онлайн финала Лиги чемпионов

В первом тайме матча, который проходит в португальском Порту на стадионе "Драгау", лондонцы вышли вперед. Кай Хаверц вышел на свидание с Эдерсоном и без проблем переиграл бразильского кипера. Радости украинского наставника, который не скрывал, что будет болеть за "Челси" в финале ЛЧ, не было предела. "Шева" и президент "Пенсионеров" россиянин Роман Абрамович не сдерживали эмоций.

Видео радости Андрея Шевченко и Романа Абрамовича на гол Хаверца доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что Шевченко, будучи футболистом, провел несколько сезонов в стане "Челси".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Челси" вышел вперед в финале Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 758

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Роман Абрамович.
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