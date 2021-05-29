Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов 2020/21 "Манчестер Сити" - "Челси".

В первом тайме матча, который проходит в португальском Порту на стадионе "Драгау", лондонцы вышли вперед. Кай Хаверц вышел на свидание с Эдерсоном и без проблем переиграл бразильского кипера. Радости украинского наставника, который не скрывал, что будет болеть за "Челси" в финале ЛЧ, не было предела. "Шева" и президент "Пенсионеров" россиянин Роман Абрамович не сдерживали эмоций.

Видео радости Андрея Шевченко и Романа Абрамовича на гол Хаверца доступно в сети:

"Телеграф" напоминает, что Шевченко, будучи футболистом, провел несколько сезонов в стане "Челси".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как "Челси" вышел вперед в финале Лиги чемпионов.