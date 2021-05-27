"Манчестер Сити" - "Челси": онлайн финала Лиги чемпионов

В субботу, 29 мая, "Манчестер Сити" и "Челси" проведут финальный поединок Лиги чемпионов сезона 2020/21. Встреча пройдет в португальском Порту на стадионе "Драгау", начало игры - в 22:00 по киевскому времени. Рассудит поединок испанская бригада арбитров во главе с Антонио Матеу Лаосом.

"Манчестер Сити" - "Челси"

(Начало - в 22:00)

Вот и подходит к концу футбольный евросезон 2020/21, а его финалом станет решающий матч в Лиге чемпионов. Примечательно, что "Челси" и "Манчестер Сити" провели репетицию финала у себя на родине. Во время матча АПЛ лондонцы добыли победу. Кроме того, "Аристократы" выбили манчестерский клуб в полуфинале Кубка Англии. Несмотря на эти поражения, подопечные Хосепа Гвардлиолы рассматриваются фаворитами поединка.

К слову, финал ЛЧ 2020/21 должен был проходить в Стамбуле, однако в итоге из-за плохой ситуации с коронавирусом в Турции УЕФА перенес матч в Португалию, где проходил финал Лиги чемпионов 2019//20.

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал ЛЧ "Горожане" выбили "Пари Сен-Жермен" а "Синие" переиграли "Реал".

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру "Манчестер Сити" - "Челси" в прямом эфире в Украине.