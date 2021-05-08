"Ман Сити" и "Челси" провели репетицию финала Лиги чемпионов (видео)

В субботу, 8 мая "Манчестер Сити" принимал "Челси" в рамках центрального матча 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

В первом тайме "Горожане" вышли вперед благодаря голу Рахима Стерлинга. А во втором преимущество гостей привело к взятию ворот в исполнении Хакима Зиеша и Маркоса Алонсо, который забил гол на второй компенсированной минуте. Отметим на 80-й минуте поединка на поле появился Александр Зинченко, который заменил в составе МС Менди. Примечательно, что в первом тайме Серхио Агуэро не реализовал пенальти, пробив "паненкой".

Видео гола Стерлинга:

Видео гола Зиеша:

Видео гола Маркоса Алонсо:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Ман Сити" (80 очков) на первом месте в турнирной таблице АПЛ, "Челси" - 64 очка (третий). В следующем туре "Горожане" сыграют в гостях с "Ньюкаслом" (14.05.2021), а "Синие" примут "Арсенал" (12.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что 29-го мая "Челси" и МС проведут финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча должна состояться в Стамбуле, однако в Британии хотят перенести решающий матч ЛЧ в Лондон. На пути в финал главного еврокубка "Горожане" прошли ПСЖ, а "Синие" выбили "Реал".