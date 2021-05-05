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В Лиге чемпионов будет английский финал: видеообзор матча "Челси" - "Реал"

В Лиге чемпионов будет английский финал: видеообзор матча "Челси" - "Реал"
23:53 Ср, 5 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter chelseafc

В среду, 5 мая, "Челси" в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимал "Реал". Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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Хозяева выглядели лучше в первом тайме и закономерно забили гол и не один. Правда, первое взятие ворот в исполнении Тимо Вернера было отменено из-за очевидного офсайда, однако во втором случае немецкий форвард все сделал по правилам. На 28-й минуте поединка Кай Хаверц попытался перебросить Тибо Куртуа ударом из пределов штрафной, однако угодил в перекладину, а набежавший Тимо без сопротивления защиты "Реала" легко переправил круглого в ворота. "Реал" на это ответил опасными выстрелами Карима Бензема, однако в рамке ворот лондонцев уверенно действовал Эдуар Менди.

Во втором тайме "Челси" значительно превосходил "Реал", однако воплотить преимущество в гол лондонцы сумели только под занавес встречи. На 85-й минуте Мейсон Маунт удачно замкнул прострел Пулишича справа.

"Челси" 2:0 "Реал"

Голы: Вернер 28', Маунт 85'

Первый матч 1:1

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Маунта:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который  состоялся в Мадриде, команды сыграли вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух поединков в финал турнира пробился именно английский клуб. В решающей игре Лиги чемпионов, что состоится 29 мая в Стамбуле, "Челси" сыграет против "Манчестер Сити", который 4 мая выбил из главного еврокубка ПСЖ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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