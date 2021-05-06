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В Британии захотели отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов

В Британии захотели отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram wembleystadium

После выхода английских команд в финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Великобритании заговорили о переносе решающего матча из Стамбула в Лондон. Об этом сообщает dailymail.

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Сообщается, что Стамбул готов принять 25 тысяч болельщиков 29 мая на "Олимпийском" стадионе. Ожидается, что игру посетят по 4 тысячи болельщиков "Челcи" и МС. Однако в Британии считают, что разумнее провести финал ЛЧ в Лондоне на "Уэмбли", ведь на данный момент в Турции ситуация с коронавирусом в разы хуже, чем в Англии.

"Понимаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее", - заявил депутат от лейбористской партии Кевин Бреннан.

Отметим, в прошлом году Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов, однако УЕФА решил провести все игры плей-офф еврокубка в Португалии.

"Телеграф" напоминает, что "Манчестер Сити" в полуфинале прошел ПСЖ, а "Челси" обыграл "Реал". Примечательно, что украинец Александр Зинченко попал в команду недели по итогам ответных полуфиналов еврокубка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК ПСЖ, Футбол.
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