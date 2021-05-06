В Британии захотели отобрать у Стамбула финал Лиги чемпионов

После выхода английских команд в финал Лиги чемпионов сезона 2020/21 в Великобритании заговорили о переносе решающего матча из Стамбула в Лондон. Об этом сообщает dailymail.

Сообщается, что Стамбул готов принять 25 тысяч болельщиков 29 мая на "Олимпийском" стадионе. Ожидается, что игру посетят по 4 тысячи болельщиков "Челcи" и МС. Однако в Британии считают, что разумнее провести финал ЛЧ в Лондоне на "Уэмбли", ведь на данный момент в Турции ситуация с коронавирусом в разы хуже, чем в Англии.

"Понимаю, что это будет ударом для Стамбула, но это определенно безопаснее", - заявил депутат от лейбористской партии Кевин Бреннан.

Отметим, в прошлом году Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов, однако УЕФА решил провести все игры плей-офф еврокубка в Португалии.

"Телеграф" напоминает, что "Манчестер Сити" в полуфинале прошел ПСЖ, а "Челси" обыграл "Реал". Примечательно, что украинец Александр Зинченко попал в команду недели по итогам ответных полуфиналов еврокубка.