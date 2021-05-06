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Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов (фото)

Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов (фото)
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Украинский футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

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Зинченко получил высокую оценку 7,4 за свое выступление в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. Украинец вместе с другими партнерами по обороне провел блестящий матч, не дав показать ничего Неймару и Ко.

Команда недели по итогам ответных полуфиналов ЛЧ от WhoScored:

"Телеграф" напоминает, что в финал Лиги чемпионов, который состоится в Стамбуле 29 мая, попали МС и "Челси". "Горожане" обыграли "Пари Сен-Жермен", а "Пенсионеры" расправились с "Реалом".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 155

Все по теме:

ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК ПСЖ, Футбол, Александр Зинченко.
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