Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов (фото)

Украинский футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.
Зинченко получил высокую оценку 7,4 за свое выступление в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. Украинец вместе с другими партнерами по обороне провел блестящий матч, не дав показать ничего Неймару и Ко.
Команда недели по итогам ответных полуфиналов ЛЧ от WhoScored:
Champions League Team of the Week #UCL:
E. Mendy@kylewalker2 | @ToniRuediger | @rubendias | O. Zinchenko@Mahrez22 | Jorginho | @nglkante | @PhilFoden @kaihavertz29 | @TimoWerner
— WhoScored.com (@WhoScored) May 6, 2021
"Телеграф" напоминает, что в финал Лиги чемпионов, который состоится в Стамбуле 29 мая, попали МС и "Челси". "Горожане" обыграли "Пари Сен-Жермен", а "Пенсионеры" расправились с "Реалом".