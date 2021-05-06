Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов (фото)

Украинский футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко попал в команду недели Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Зинченко получил высокую оценку 7,4 за свое выступление в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. Украинец вместе с другими партнерами по обороне провел блестящий матч, не дав показать ничего Неймару и Ко.

Команда недели по итогам ответных полуфиналов ЛЧ от WhoScored:

"Телеграф" напоминает, что в финал Лиги чемпионов, который состоится в Стамбуле 29 мая, попали МС и "Челси". "Горожане" обыграли "Пари Сен-Жермен", а "Пенсионеры" расправились с "Реалом".