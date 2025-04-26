Ее концерты в РФ отменяются из-за доносов "простых россиян"

Артистка родом из Закарпатья Лолита Милявская, девичья фамилия которой Горелик, поддержала российских оккупантов, забрала из Киева мать и дочь и продолжает обеспечивать себе жизнь кровавыми рублями.

Певица была против Майдана и хотела есть только российские харчи. "Телеграф" рассказывает, что известно о Милявской, как она предала родину и что говорит о войне против Украины.

Родилась в Мукачево

Будущая украинофобка появилась на свет 14 ноября 1963 года в семье режиссера эстрады Марка Горелика и джазовой певицы Аллы Никифоровой. Позже они переехали в Киев. Дед Лолиты со стороны отца умер после сталинских лагерей, а со стороны матери — работал в КГБ.

Лолита Милявская в молодости

До конца 1973 года Милявская прожила во Львове и там окончила местную школу №35. С 1974 года она начала быть подпевалой у исполнительницы Ирины Понаровской, а в 1985 году окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. С 1984 года жила и работала в Одессе, где и познакомилась с Александром Цекало. Позже они переехали в Москву и создали кабаре-дуэт "Академия". Были в браке более 10 лет, но развелись. У бывших супругов есть общая дочь Ева (1998).

Цекало и Милявская были в браке

Весной 2000 года артистка начинает сольную карьеру, а в марте 2003 года в Москве дала первый большой сольный концерт. С тех пор Лолита забывает о своих украинских корнях и считает себя русской.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что говорит Лолита о войне в Украине

Певица не поддержала события Евромайдана, а после введения санкций против России в 2014 году заявила, что готова всю жизнь питаться исключительно "российскими продуктами". Артистка публично поддержала аннексию Крыма.

"Выяснилось, что я гражданка России, что подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР", — говорила украинофобка. Была внесена в базу "Миротворец" за умышленное нарушение государственной границы Украины при посещении оккупированного полуострова и Донбасса, а также участие в пропагандистских мероприятиях.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Милявская упорно молчала, однако после участия в "голой вечеринке" российской ведущей Насти Ивлеевой и критики Z-патриотов открыто заявила о поддержке российских оккупантов. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Милявская на "голой вечеринке" с путинистом Киркоровым

"Мне хорошо в своей стране (России — ред.). Буду разделять с ней абсолютно все, потому что я за ней замужем. Так получилось, что с 1987 года я автоматически вышла за Россию. Лично мне это государство дало, наверное, все", — оправдывалась певица.

Из-за вечеринки и даже видимую поддержку террористов концерты Лолиты в городах страны-агрессорши начали массово отменять, и в ответ на это певица решила "покаяться". По ее словам, она одной из первых начала давать концерты в Донецке и Луганске, в течение многих лет оказывала благотворительную помощь местным госпиталям:

В апреле 2025 года в России Милявскую обвинили в том, что она якобы отказала в материальной помощи участнику "СВО", который нуждался в протезах. До этого ее концерт в Ижевске отменили после поступления анонимной жалобы недовольного россиянина. При этом предательница продолжает выступать на корпоративах и финансировать российскую армию, которая убивает мирных украинцев, в том числе невинных детей.

Ранее мы писали, что 26 апреля в Ватикане похоронили Папу Римского, где был и Владимир Зеленский. Оказывается, при жизни Франциск хвалил Путина, а украинцам советовал "простить".