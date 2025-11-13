"Ждем "пленки Саниной". Известной украинской певице угрожают судом

Пиарщик обещает рассказать скрытые подробности о The Hardkiss

Известная украинская певица, фронтвумен популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина столкнулась с угрозами по поводу вероятного суда.

Что нужно знать:

Бывший пиарщик The Hardkiss Егор Кирьянов заявил, что подаст в суд на группу из-за невыплат гонорара

Музыканты утверждают, что Кирьянов не выполнил часть своих обязанностей и не имеет права на гонорар

Конфликт набирает огласку — Кирьянов обещает раскрыть подробности закулисье группы

Экс-пиарщик группы The Hardkiss Егор Кирьянов после завершения 12-летнего сотрудничества планирует подать в суд на музыкантов из-за долга. В январе 2025 года мужчина объявил, что больше не работает с артистами. Тогда Кирьянов отметил в соцсети, что долго являлся частью команды, но решил уйти мирно, не раскрывая причин. Однако уже в этот четверг, 13 ноября, Егор заявил, что после его увольнения The Hardkiss так и не выплатил ему должную часть гонорара, и теперь он намерен судиться.

Юлия Санина, Бебко, Головань, до встречи в суде написал Егор Кирьянов

Мужчина также выложил скриншоты личной переписки с Саниной, в которой он предупреждает певицу о суде.

Вскоре группа выложила официальное заявление на своем канале в Телеграм, в котором говорится, что они отказались выплатить ему гонорар, ссылаясь на якобы невыполнение части обязанностей и прекращение сотрудничества во время проекта.

Выдвигаемые им претензии являются необоснованными и не подтвержденными договорными документами. Г. Кирьянов нарушил договоренности по завершению сотрудничества в январе этого года и продолжает совершать действия, которые мы расцениваем, как направленные на нанесение финансового и репутационного ущерба заявление группы The Hardkiss

Между этим Егор лично прокомментировал фидбек бывших коллег и заявил, чтобы Санина не врала. Кирьянов намекнул, что в ближайшие дни он раскроет закулисья музыкального проекта, публично расскажет секреты музыкантов.

Скандал между певицей и известным пиарщиком украинцы уже окрестили "пленками Саниной", сравнивая с политическим инцидентом — "пленками Миндича".

Скандал с The Hardkiss

Группа The Hardkiss

В январе 2025 Санина объявила об отмене юбилейного концерта группы на НСК "Олимпийский", который должен был состояться полным составом группы 18 июня в Киеве. Она заверила, что все средства за приобретенные билеты будут возвращены. Фанаты группы остались недовольны отменой концерта в Украине, тогда как за границей гастроли The Hardkiss активно продолжались. Некоторые даже отметили, что мужчины из группы в военное время прячутся за границей.