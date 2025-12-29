Живет с мамой и не планирует съезжать: что известно о личной жизни боксера Джошуа, который попал в смертельное ДТП

Боксер никогда не был в браке, но у него есть 10-летний сын

Энтони Джошуа — британский боксер и Олимпийский чемпион 2012 года, 29 декабря попавший в смертельное ДТП, в котором потерял двух своих тренеров. Украинцам он более известен как нокаутировавший Владимира Кличко в 2017 году, а также дважды бился с Александром Усиком и оба раза проиграл. Личную жизнь спортсмена журналисты рассматривали под микроскопом, но он всегда держал ее в секрете.

Что следует знать

Энтони Джошуа никогда не был в официальном браке, однако долгое время встречался с женщиной, которая родила ему сына

О личной жизни боксер не любит рассказывать СМИ, но откровенно признается, что живет с мамой и не планирует уезжать

Есть ли любовь у боксера сейчас, неизвестно, но после своего последнего боя он сделал странное заявление, намекнув на то, что у него есть жена

Энтони Джошуа во время боя с Владимиром Кличко. Фото: Getty Images

Несмотря на то, что о своей личной жизни боксер не говорит, известно, что он находился в длительных отношениях с Николь Осборн. В 2015 году у пары родился сын Джозеф, а уже через два года они разошлись. К слову, официально в браке Энтони и Николь не были, хотя встречались еще со школы. Известно, что экс-любимая Джошуа – преподавательница танцев на шесте.

Бывшая жена Джошуа и их сын. Фото: Instagram

Сейчас Энтони Джошуа не женат и не афиширует серьезные романтические отношения публично — в открытых источниках нет подтверждения, что он в браке или имеет постоянную девушку. Он придерживается конфиденциальности, не выкладывает в соцсети кадры с партнершей и редко рассказывает о любви в целом.

В конце декабря 2025 года, после боя с Джейком Полом, Джошуа сделал неоднозначное заявление. Это был первый поединок после поражения Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Возможно, боксер тайно женился или просто назвал свою работу "женой".

"Я понял, что если ты семьянин, то ты работаешь вдали от дома. Я провожу время с друзьями, и моя жена недовольна. Поэтому мне пришлось переосмыслить решение и вернуться домой, в бокс. Мне пришлось прибегнуть к жертвам. Мне пришлось переосмыслить свою жизнь, сделать необходимые изменения, чтобы снова полюбить спорт", — заявил Джошуа

Энтони Джошуа. Фото: Getty Images

В 2023 году олимпийский чемпион признавался, что в свои 34 он живет с мамой и не планирует что-либо менять. Более того, он заявлял, что не готов променять "какую-то девушку" на маму, ведь семья — это самое главное.

"Когда девушка начинает встречаться со мной, она выходит замуж не просто за меня, она выходит замуж за мою семью", — сообщал Джошуа.

Джошуа в разных интервью говорил, что поддерживает своих близких людей и семью в целом, но оставляет за собой право не публично показывать каждый шаг личной жизни. Это значит, что даже если у него есть кто-то особенный сегодня, он не афиширует этого, потому что считает частное частным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский топ-боксер согласился на бой с россиянином. Поединок запланирован на 23 января 2026, правда, это официально еще не подтверждено.