Живе з мамою і не планує з'їжджати: що відомо про особисте життя боксера Джошуа, який потрапив у смертельну ДТП

Боксер ніколи не був у шлюбі, але має 10-річного сина

Ентоні Джошуа — британський боксер і Олімпійський чемпіон 2012 року, який 29 грудня потрапив у смертельну ДТП, у якій втратив двох свої тренерів. Українцям він більш відомий як той, хто нокаутував Володимира Кличка у 2017 році, а також двічі бився з Олександром Усиком і обидва рази програв. Особисте життя спортсмена журналісти розглядали під мікроскопом, але він завжди тримав його у секреті.

Що варто знати

Ентоні Джошуа ніколи не був в офіційному шлюбі, однак тривалий час зустрічався із жінкою, яка народила йому сина

Про особисте життя боксер не любить розповідати ЗМІ, але відкрито зізнається, що живе з мамою і не планує з'їжджати

Чи має кохання боксер зараз, невідомо, але після свого останнього бою він зробив дивну заяву, натякнувши на те, що у нього є дружина

Ентоні Джошуа під час бою з Володимиром Кличком. Фото: Getty Images

Попри те, що своє особисте життя боксер не виносить на загал, відомо, що він перебував у тривалих стосунках із танцівницею Ніколь Осборн. У 2015 році у пари народився син Джозеф, а вже за два роки вони розійшлися. До слова, офіційно у шлюбі Ентоні та Ніколь не були, хоч і зустрічалися ще зі школи. Відомо, що екскохана Джошуа — викладачка танців на жердині.

Колишня дружина Джошуа і їхній син. Фото: Instagram

Наразі Ентоні Джошуа не одружений і не афішує серйозних романтичних стосунків публічно — у відкритих джерелах немає підтвердження, що він у шлюбі чи має постійну дівчину. Він дотримується приватності, не викладає у соцмережі кадри з партнеркою і рідко розповідає про кохання загалом.

Наприкінці грудня 2025 року, після бою з Джейком Полом, Джошуа зробив неоднозначну заяву. Це був перший поєдинок після поразки Даніелю Дюбуа у вересні 2024 року. Можливо, боксер таємно одружився або ж просто назвав свою роботу "дружиною".

"Я зрозумів, що якщо ти сім'янин, то ти працюєш далеко від дому. Я проводжу час із друзями, і моя дружина незадоволена. Тому мені довелося переосмислити рішення і повернутися додому, в бокс. Мені довелося вдатися до жертв. Мені довелося переосмислити своє життя, зробити необхідні зміни, щоб знову полюбити спорт", -повідомив Джошуа

Ентоні Джошуа. Фото: Getty Images

У 2023 році олімпійський чемпіон зізнавався, що у свої 34 він живе з мамою і не планує щось змінювати. Ба більше, він заявляв, що не готовий проміняти "якусь дівчину" на маму, адже сім'я — це найголовніше.

"Коли дівчина починає зустрічатися зі мною, вона виходить заміж не просто за мене, вона виходить заміж за мою сім'ю", -повідомляв Джошуа

Джошуа у різних інтерв’ю казав, що підтримує своїх близьких людей і сім’ю загалом, але при цьому залишає за собою право не публічно показувати кожен крок особистого життя. Це означає, що навіть якщо у нього є хтось особливий сьогодні, він не афішує цього, бо вважає приватне — приватним.

