Оскорбила украинцев, а Путина назвала "героем". Где сейчас Снежана Егорова, от которой отказалась родная дочь

Скандальная телеведущая украинского происхождения Снежана Егорова предала Украину еще после 2014 года. От нее отреклась собственная дочь Стася Ровинская.

Бывшая украинская телеведущая Снежана Егорова прославилась антиукраинскими высказываниями

После 2014 года стала распространять пророссийские нарративы и поддержала Путина в 2022-м

Она живет в Турции, где продолжает продвигать украинофобию

Егорова родилась в Новой Каховке Херсонской области (с 24 февраля 2022 года город находится под временной оккупацией россиянами). Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, после которого работала актрисой Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Начинала Снежана как ведущая с хит-парада "Небоскреб" (ICTV), "Завтрака с 1+1" и шоу "Медовый месяц", утренней программы "Подъем" и дейтинг-шоу "Герои&Любовники" (Новый канал), программы "Мы все о вас знаем" (Интер), шоу "Народная звезда" (Украина). Также снималась в кино.

Была замужем за украинским режиссером Семеном Горовым, с которым у нее родились дочери Анастасия (1992) и Александра (1997). С 2006 по 2015 год была в браке с Антином Мухарским (известным как Орест Лютый), в котором у них родились трое детей: сыновья Андрей (2007) и Иван (2012) и дочь Орина (2010).

С 2014 года ведущая активно распространяет антиукраинскую риторику. В 2020 году Егорова оскорбила участников Евромайдана, назвав их "рагулями" и "селюками". Кроме того, она оскорбительно отозвалась об украинках.

По поводу Майдана хочу также сказать о социальных стандартах… — сколько там, в этих палатках протестующих, было сделано абортов женщинам низкой социальной ответственности, благополучно обслуживавших сексуальными ласками протестующих, никчемных и маргинализированных мужчин интервью для Youtube-канала ПРЯМО_TALK

Телеведущая часто появлялась на пророссийских ток-шоу. Так, в 2020 году на канале "Наш" Евгения Мураева Егорова заявила, что "русский язык – это достояние украинского народа и это нужно признать как факт". А в 2021 году она осмеяла закон об украинском языке. В январе 2022 года Егорова открыто выразила поддержку Путину. За два дня до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году она назвала российского диктатора "героем нашего времени".

Я поддерживаю Владимира Путина! И пусть эта таблетка от безумия очистит ваш мозг от темной стороны сознания! Смотрите, как акт экзорцизма! Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом! писала Егорова в Фейсбуке

В марте 2022 года, находясь в Турции, Егорова неожиданно публично отреклась от своих прежних заявлений. Это произошло после того, как она обратилась в украинское консульство в Анталии, чтобы продлить загранпаспорта своих детей, но получила отказ из-за своей поддержки действий России.

В апреле 2022 года украинская телеведущая, дочь Егоровой Стася Ровинская попросила своих подписчиков в соцсети стереть с памяти имя ее матери за ее украинофобскую позицию."Не пишите о ней, не обращайте внимания, никакой. Только так ей можно сделать больно", – написала Ровинская в Инстаграме.

Где Снежана Егорова сейчас

Предательница Украины по-прежнему находится в Турции вместе со своими младшими детьми. Егорова ведет Инстаграм-страницу, недоступную пользователям из Украины, где размещает публикации и видео с антиукраинским содержанием.

