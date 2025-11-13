Образила українців, а Путіна назвала "героєм". Де зараз Сніжана Єгорова, від якої відмовилася рідна дочка

Рідне місто колишньої топведучої знаходиться в окупації

Скандальна телеведуча українського походження Сніжана Єгорова зрадила Україну ще після 2014 року. Від неї зреклася власна дочка Стася Ровінська.

Що потрібно знати:

Колишня українська телеведуча Сніжана Єгорова прославилася антиукраїнськими висловлюваннями

Після 2014 року стала поширювати проросійські наративи і підтримала Путіна 2022-го

Вона мешкає за кордоном, де продовжує просувати українофобію

Єгорова народилася у Новій Каховці Херсонської області (з 24 лютого 2022 року місто перебуває під тимчасовою окупацією росіянами). Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, після якого працювала акторкою Театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Починала Сніжана як ведуча з хіт-параду "Хмарочос" (ICTV), "Сніданку з 1+1" та шоу "Медовий місяць", ранкової програми "Підйом" та дейтинг-шоу "Герої&Коханці" (Новий канал), програми "Ми все про вас знаємо" (Інтер), шоу "Народна зірка" (Україна). Також знімалася у кіно.

Була одружена з українським режисером Семеном Горовим, з яким у неї народилися дочки Анастасія (1992) та Олександра (1997). З 2006 по 2015 рік була у шлюбі з Антіном Мухарським (відомим як Орест Лютий), у якому в них народилися троє дітей: сини Андрій (2007) та Іван (2012) і дочка Оріна (2010).

Антін Мухарський та Сніжана Єгорова

Ведуча з дітьми

З 2014 року ведуча активно розповсюджує антиукраїнську риторику. У 2020 році Єгорова образила учасників Євромайдану, назвавши їх "рагулями" та "селюками". Крім того, вона образливо відгукнулася про українок.

Щодо Майдану хочу також сказати про соціальні стандарти… — скільки там, у цих наметах протестувальників, було зроблено абортів жінкам низької соціальної відповідальності, які благополучно обслуговували сексуальними ласками протестувальників, нікчемних та маргіналізованих чоловіків інтерв’ю для Youtube-каналу ПРЯМО_TALK

Телеведуча часто з’являлася на проросійських ток-шоу. Так, у 2020 році на каналі "Наш" Євгенія Мураєва Єгорова заявила, що "російська мова – це надбання українського народу і це потрібно визнати як факт". А 2021 року вона обсміяла закон про українську мову. У січні 2022 року Єгорова відкрито висловила підтримку Путіну. За два дні до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році вона назвала російського диктатора "героєм нашого часу".

Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця пігулка від безумства очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш дім! писала Єгорова у Фейсбуці

У березні 2022 року, перебуваючи в Туреччині, Єгорова несподівано публічно зреклася своїх колишніх заяв. Це сталося після того, як вона звернулася до українського консульства в Анталії, щоб продовжити закордонні паспорти своїх дітей, але отримала відмову через свою підтримку дій Росії.

У квітні 2022 року українська телеведуча, дочка Єгорової Стася Ровінська попросила своїх підписників у соцмережі стерти з пам’яті ім’я її матері за її українофобську позицію. "Не пишіть про неї, не звертайте уваги, жодної. Тільки так їй можна зробити боляче ", — написала Ровінська в Інстаграмі.

Стася Ровінська зреклася матері-зрадниці

Де Сніжана Єгорова зараз

Зрадниця України, як і раніше, перебуває в Туреччині разом зі своїми молодшими дітьми. Єгорова веде Інстаграм-сторінку, недоступну користувачам з України, де розміщує публікації та відео з антиукраїнським змістом.

Сніжана Єгорова зараз

