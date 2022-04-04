Донька Сніжани Єгорової розповіла, як зробити боляче її скандальній матері: "Це більше не людина"

Стася Ровінська у сльозах закликала ігнорувати її матір-пропагандистку

Українська телеведуча Стася Ровінська закликала своїх підписників стерти з пам’яті ім’я її матері, скандальної телеведучої Сніжани Єгорової, яка відома своїми українофобними висловлюваннями та підтримкою політики путіна.

"Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили (мається на увазі про жахіття в Бучі — ред.)… Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала. Висновок… Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що в усьому є межа”, – написала заплакана Ровінська у сторіс Інстаграму.

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Ведуча попросила своїх підписників забути її матір, бо це єдине, чого боїться Єгорова.

"Не пишіть про неї, не звертайте уваги, жодної. Тільки так їй можна зробити боляче", — додала Стася.

Нагадаємо, що Єгорова також заявляла, що підтримує визнання президентом путіним самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".