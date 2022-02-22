Скандальна Єгорова назвала Путіна "героєм" після визнання "ДНР-ЛНР"

Пропутінська телеведуча обурила новою заявою

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, за скандальні слова якої виправдовуються навіть її дочки, вкотре обурила українців. Ведуча заявила, що президент РФ Володимир Путін, який у понеділок, 21 лютого, офіційно визнав "незалежність" так званих псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР", "герой нашого часу".

Так Єгорова висловилася у своєму Telegram-каналі.

"Без хибного пафосу, ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ!!!", — написала опальна телеведуча.

Telegram-канал Сніжани Єгорової — скріншот

Абсурдні слова Єгорової прокоментував блогер та полковник ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Український офіцер зазначив, що це не просто слова, а підтримка тероризму та організацій "ЛДНР".

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"Консервація просто вибухає вже… Телеведуча Сніжана Єгорова, яка раніше публічно підтримала президента країни-агресора Володимира Путіна, назвала його "героєм нашого часу". Це сталося після того, як Кремль визнав "ЛДНР", — написав Штефан.

У коментарях українці зазначили, що обурені подібною заявою Єгорової та поцікавилися, чому на це ще не відреагували в СБУ: "Спостерігаю навколо таке ж, повилазили сепари, і штовхають тези російського миру", "Чому воно ще не затримано, та не наказане. До прикладу, язик можна відрізати…", "СБУ, реакція буде? Єгорова вже на допиті?"

Це не вперше, коли Сніжана Єгорова неприємно дивує своїми різкими висловлюваннями. Влітку 2020 року ведуча образила українських військових, назвавши їх "наркоманами, готовими віддати все за дозу". А в січні минулого року цинічно пожартувала про новий закон про українську мову.

Нагадаємо, що визнання Путіним так званих "ДНР" та "ЛНР" "незалежними республіками" негайно викликало масштабну негативну реакцію з боку президента України Володимира Зеленського, лідерів європейських держав, а також відомих людей. Українська поетеса Ліна Костенко також відреагувала на ситуацію, назвавши Путіна "сірим чоловічком".

А ось реакції з боку деяких ліберально налаштованих відомих росіян не було.