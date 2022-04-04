Дочь Снежаны Егоровой рассказала, как сделать больно ее скандальной матери: "Это больше не человек"

Стася Ровинская в слезах призвала игнорировать ее мать-пропагандистку

Украинская телеведущая Стася Ровинская призвала своих подписчиков стереть с памяти имя ее матери, скандальной телеведущей Снежаны Егоровой, которая известна своими украинофобными высказываниями и поддержкой политики путина.

"После всего, что случилось, что мы сегодня увидели (имеется в виду про ужасы в Буче — ред.)… Прочитала, что написала сами знаете кто. Разблокировала и позвонила по телефону. Вывод… Это больше не человек, ничего человеческого у нее больше нет. Мне казалось, что во всем есть предел", – написала заплаканная Ровинская в сторис Инстаграма.

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Ведущая попросила своих подписчиков забыть ее мать, поскольку это единственное, чего боится Егорова.

"Не пишите о ней, не обращайте внимания, никакой. Только так ей можно сделать больно", – добавила Стася.

Напомним, что Егорова также заявляла, что поддерживает признание президентом путиным самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".