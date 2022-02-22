Скандальная Егорова назвала Путина "героем" после признания "ДНР-ЛНР"

Пропутинская телеведущая возмутила новым заявлением

Украинская телеведущая Снежана Егорова, за скандальные слова которой оправдываются даже ее дочери, в очередной раз возмутила украинцев. Ведущая заявила, что президент РФ Владимир Путин, который в понедельник, 21 февраля, официально признал "независимость" так называемых псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", "герой нашего времени".

Так Егорова высказалась в своем Telegram-канале.

"Без ложного пафоса, ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!!!", — написала опальная телеведущая.

Telegram-канал Снежаны Егоровой - скриншот

Абсурдные слова Егоровой прокомментировал блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Украинский офицер отметил, что это не просто слова, а поддержка терроризма и организаций "ЛДНР".

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"Консервация просто взрывается уже… Телеведущая Снежана Егорова, ранее публично поддержавшая президента страны-агрессора Владимира Путина, назвала его "героем нашего времени". Это произошло после того, как Кремль признал "ЛДНР", — написал Штефан.

В комментариях украинцы отметили, что возмущены подобным заявлением Егоровой и задались вопросом, почему на это еще не отреагировали в СБУ: "Наблюдаю вокруг такое же, повылазили сепары, и толкают тезисы русского мира", "Почему оно еще не задержано и не наказано. К примеру, язык можно отрезать…", "СБУ, реакция будет? Егорова уже на допросе?"

Это не первый раз, когда Снежана Егорова неприятно удивляет своими резкими высказываниями. Летом 2020 года ведущая оскорбила украинских военных, назвав их "наркоманами, готовыми отдать все за дозу". А в январе прошлого года цинично пошутила о новом законе об украинском языке.

Напомним, что признание Путиным так называемых "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками" незамедлительно вызвало масштабную негативную реакцию со стороны президента Украины Владимира Зеленского, лидеров европейских государств, а также известных людей. Украинская поэтесса Лина Костенко также отреагировала на ситуацию, назвав Путина "сірим чоловічком".

А вот реакции со стороны некоторых либерально настроенных известных россиян не последовало.