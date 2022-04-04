Связали и расстреляли в спину: в Буче нашли новых жертв "русского мира" (фото 18+)

Сколько еще таких жутких находок нас ждет…

В Буче Киевской области, которую освободили от оккупации российских военных, продолжают документировать преступления агрессора, — так, в детском санатории нашли новые тела жертв среди мирных украинцев.

Фото на своей странице в Facebook утром 4 апреля опубликовал экс-министр обороны Украины Арсен Аваков, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что новых жертв "русского мира" нашли в подвале детского санатория "Променистий" на улице Вокзальной.

Россияне связали пятерых украинцев, привели их в подвал, после чего усадили лицом к стене и расстреляли в спину.

Правду о войне в Украине читайте в нашем Телеграме

"Мир! Вы так и будете путинский газик покупать и греться?", — обратился Аваков к международному сообществу.

Россияне зверствовали прямо в детском санатории

Подвал, где нашли тела

Пять человек расстреляли как животных

Украинцам связали руки и развернули к стене

Тела так и бросили в подвале

"Нет слов…", "Каждый должен это видеть", "Вы ответите за смерть и страдания каждого украинца", "Жесть", — среди прочего, комментируют фото в сети.

Реакция украинцев на новые фото из Бучи

Напомним, что россияне вошли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в самые первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и покинули их буквально на днях.

В Буче насчитали уже по меньшей мере 340 тел погибших, при этом цифра эта еще вырастет, — многих жителей местные уже похоронили прямо во дворах.

Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.