Связали и расстреляли в спину: в Буче нашли новых жертв "русского мира" (фото 18+)
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Сколько еще таких жутких находок нас ждет…
В Буче Киевской области, которую освободили от оккупации российских военных, продолжают документировать преступления агрессора, — так, в детском санатории нашли новые тела жертв среди мирных украинцев.
Фото на своей странице в Facebook утром 4 апреля опубликовал экс-министр обороны Украины Арсен Аваков, сообщает "Телеграф".
Отмечается, что новых жертв "русского мира" нашли в подвале детского санатория "Променистий" на улице Вокзальной.
Россияне связали пятерых украинцев, привели их в подвал, после чего усадили лицом к стене и расстреляли в спину.
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"Мир! Вы так и будете путинский газик покупать и греться?", — обратился Аваков к международному сообществу.
"Нет слов…", "Каждый должен это видеть", "Вы ответите за смерть и страдания каждого украинца", "Жесть", — среди прочего, комментируют фото в сети.
Напомним, что россияне вошли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в самые первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и покинули их буквально на днях.
В Буче насчитали уже по меньшей мере 340 тел погибших, при этом цифра эта еще вырастет, — многих жителей местные уже похоронили прямо во дворах.
Как сообщал "Телеграф", российские пропагандисты пытались выдать свидетельства их зверств в Буче за "постановку" украинцев, однако потерпели неудачу.
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