Роспропаганда пыталась выдать видео с убитыми в Буче за фейк, но не получилось: подробности

Пропагандисты преднамеренно показывают видео низкого качества, чтобы выдать их за фейки.

В российском Министерстве обороны зверские убийства людей в украинских городах — Буче, Ирпене и Гостомеле — назвали фейком, а оперативные видео с места событий, где на улицах городов лежат трупы убитых украинцев, "постановкой".

Однако журналист издания "Медиазона", которое Кремль назвал иноагентом, Максим Литаврин опроверг утверждение роспропаганды.

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Так, в воскресенье, 3 апреля, в Telegram-канале Минбороны России появился репост из канала под названием "Война с фейками" (российского, конечно). В тексте говорится, что жуткие убийства людей в Буче российские военные якобы не совершали, а видео из города вообще называют постановкой.

"Видео с телами вызывает удивление: здесь на 12 секунде "труп" справа двигает рукой. На 30 секунде в зеркале заднего вида "труп" садится", — объясняют российские власти.

Однако, журналист Максим Литаврин объяснил, что "движение рукой" на самом деле является точкой или царапиной на лобовом стекле автомобиля, а "встающий" труп — искажением в зеркале заднего вида. Если просматривать кадры в лучшем качестве, то видно, что ничем трупы не машут и не поднимаются.

Таким образом, можно сделать вывод, что российская пропаганда всеми возможными способами пытается оправдать циничные убийства, которые совершает их армия на территории Украины. Однако даже это пропагандистам очень плохо удается.

Напомним, что до этого в России разгонялись новые пропагандистские заявления относительно погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. "Рупоры" путина пытались навязать населению мнение о том, что все эти трупы — убитые гражданскими ВСУ, которые нарушили комендантский час в столице.

Но в Украине предупредили, что уже скоро об ужасе, который творили российские оккупанты, узнает весь мир, а также судьи Международного Суда в Гааге.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Буче на некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили прямо посреди дороги.