Укр

Новая методичка: в россии "объяснили", откуда в Буче и Ирпене трупы гражданских

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Бучу целенаправленно уничтожали улица за улицей Новость обновлена 03 апреля 2022, 10:15
Бучу целенаправленно уничтожали улица за улицей

В россии уже готовы оправдывать своих мародеров и убийц в глазах всего народа

Российские журналисты-пропагандисты уже придумали, каким образом будут объяснять засилье трупов мирных украинцев на улицах сел и городков под Киевом. Судя по удивительному единодушию, кремль уже "спустил" новую методичку — рассказывать, что убитые скончались от рук украинских "националистов", которые расстреливали людей во время комендантского часа.

Такие новости в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Фашик Донецкий.

Как можно увидеть на скринах из разных источников, россиян собираются убеждать, что украинцы по-прежнему якобы убивают друг друга, а теперь пытаются обвинять в этом рф.

Блогер пытается подчеркнуть нелепость ситуации: украинские военные заходили в города сразу же после того, как оккупанты сбегали. Когда могло у ВСУ появиться время, чтобы "подбросить" трупы в прежде оккупированные населенные пункты, абсолютно неясно.

"Но есть одно "но": гру-шники оговорились по Фрейду: лепя тупые отмазки в кабинетах, граждане-чекисты показали то, как мыслят и какие методы используют сами, в том числе для распространения сюжетов с убитыми гражданскими на востоке Украины", — отметил Фашик Донецкий.

Разумеется, что подобная дичь пропагандистов из россии не оставила равнодушными обычных украинцев. В комментариях они высказывают свой гнев и недовольство подобным цинизмом "освободителей".

Добавим, что раньше мы рассказывали, какой была реакция украинцев на произошедшее в Ирпене, Буче, Мотыжине и других населеных пунктах во время российской оккупации. По мнению большинства, путину не следует надеяться на законный суд, ведь его нужно казнить, а российская армия должна ответить за каждое свое преступление.

С последним, к слову, согласен и политик Мустафа Найем, который поддерживает идею ликвидации российских солдат и офицеров, участвовавших в войне с Украиной, даже после того, как наша страна победит.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Пропаганда #Ирпень #Буча #Фэйк
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