Улицы усеяны трупами: оккупанты расстреляли множество жителей Бучи перед тем, как уйти из города

Оккупанты оставили за собой кровавый след.

Российские оккупанты перед тем, как уйти из Бучи (Киевская область) устроили там массовые расстрелы мирных жителей.

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление мера Бучи Анатолия Федорука, в городе были найдены братские могилы, в которых обнаружены тела по меньшей мере 280 человек.

Кроме того, он сообщил журналистам, что улицы города буквально усеяны трупами.

Кроме того, как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттер, после возвращения города под контроль украинских сил, на улицах были обнаружены тела убитых украинцев со связанными руками.

"Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях?", — написал он.

Он отметил, что россия ведет войну на уничтожение украинского народа. Вместе с тем он обратился к международным партнерам с призывом дать Украине больше оружия, чтобы она могла позаботиться о защите мирных жителей от оккупантов.

Как сообщалось ранее, 2 апреля в Минобороны сообщили, что оккупанты были полностью выбиты из Бучи, Ирпеня и Гостомеля, кроме того, ВСУ полностью вернули контроль за всей Киевской областью.

В Ирпене удалось побывать фотокорреспонденту "Телеграфа", который показал, во что превратился некогда красивый город, после того, как туда пришел "русский мир".