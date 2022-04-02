Вулиці всіяні трупами: окупанти розстріляли безліч жителів Бучі перед тим, як піти з міста

Окупанти залишили за собою кривавий слід.

Російські окупанти перед тим як піти з Бучі (Київська область) влаштували там масові розстріли мирних жителів.

Як повідомляє агентство AFP з посиланням на заяву мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.

Крім того, він повідомив журналістам, що вулиці міста буквально усіяні трупами.

Крім того, як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Твіттері, після повернення міста під контроль українських сил, на вулицях було виявлено тіла вбитих українців зі зв’язаними руками.

"Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не становили загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?", — написав він.

Він зазначив, що росія веде війну на знищення українського народу. Водночас він звернувся до міжнародних партнерів із закликом дати Україні більше зброї, щоб вона могла подбати про захист мирних мешканців від окупантів.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня у Міноборони повідомили, що окупанти були повністю вибиті з Бучі, Ірпеня та Гостомелю, крім того, ЗСУ повністю повернули контроль за всією Київською областю.

В Ірпені вдалося побувати фотокореспондентові "Телеграфа", який показав, на що перетворилося колись гарне місто, після того, як туди прийшов "російський світ".