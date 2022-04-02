Місто-красень стерли в руїни, на вулицях трупи та техніка: як виглядає Ірпінь після відходу окупантів (фоторепортаж)

Росіяни продовжують відводити війська з півночі Київської області.

Після завзятих боїв 28 березня ЗСУ звільнили Ірпінь Київської області. Навіть після виходу з міста російські війська ще дві доби били по ньому з артилерії.

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Там, де будувалися житлові комплекси, гуляли діти, росли дерева та квіти тепер випалена земля, зруйновані будинки, трупи людей та тварин. Все це із собою принесли "освободітєлі", які вторглися до України 24 лютого 2022 року.

До війни у цьому мальовничому передмісті Києва проживало близько 70 тисяч людей. Наразі залишилося не більше 3,5 тисячі.

Мер міста Олександр Маркушин повідомив, що в місто поки не можна повертатися: крім замінованої окупантами території там сильно зруйнована критична інфраструктура — знищено приблизно 50% міста.

Фотокореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову вдалося побувати у місті-герої та показати, як виглядає зараз звільнений від російських загарбників Ірпінь.

Картина, яку бачиш, жахає. Місто зруйноване, скрізь дим, розбиті дороги та будинки, трупи людей, спалена техніка окупантів.

Дорога, що веде до міста, тут точилися важкі бої

Так виглядають наслідки "руского міра"

Кафе повністю знищено

У будинках можуть залишатися люди, які не встигли покинути місто до приходу окупантів. Здебільшого не змогли виїхати люди похилого віку.

Кожен другий будинок у місті зруйнований

Зараз в Ірпені залишилося не більше 3,5 тисячі людей

На дорогах спалені автомобілі

У місті безліч розбитих машин

Елітні житлові комплекси обстріляно. Усі вікна вибиті. Вулиці перетворилися на руїни.

Частина жителів евакуювалася

Вулиці розбиті технікою та ворожими снарядами

Так виглядає одна з центральних будівель у місті

Наслідки обстрілів російських військ — зруйновано цілий район міста

Приватний сектор також постраждав. Будинки стоять обгорілі, у дворах зруйновані будівлі та огорожі.

Окупанти били по житлових кварталах міста

Будинок вимагає капітального відновлення

На околицях міста також точилися бої. Обстріляли найближчі села.

Технікою та обстрілами пошкодили дороги та зупинки

Так виглядають магазини в Ірпені. В результаті обстрілу в супермаркеті "АТБ" вибито все скло, поламані двері та розбито перекриття.

Магазин "АТБ"

За даними МВС, окупанти замінували соціальні об’єкти міста

Наразі місто повністю зачищене від окупантів, слідом звільнили Бучу та Ворзель, але обстріли продовжуються, чутно вибухи.

Також в Ірпені чимало снарядів та мін, які не розірвалися. Спалена техніка окупантів свідчить про те, що у місті йшли важкі бої. Наразі правоохоронці та рятувальники зачищають місто від вибухівки.

У місті ще багато не розірваних снарядів

Спалена техніка російських військ

Спалена техніка російських військ

У місті на вулицях майже немає людей. Вдалося лише зустріти чоловіка, який вигулював двох собак. Він розповів, що прийшов сюди із Бучі, подивитися на місто після окупації.

Чоловік вигулює собак

Фото та відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що дістатися Києва та встановити контроль над столицею окупантам так і не вдалося. Головної мети російські війська не досягли.

Водночас від російських фашистів продовжують страждати інші міста України. Противник продовжує обстрілювати Маріуполь, Харків, Чернігів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядає постраждалий від рук окупантів Маріуполь з повітря і як змінилася центральна вулиця міста .