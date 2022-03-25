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"За подвиг та героїзм городян": в Україні ще чотири міста стали Героями

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Буча Новина оновлена 25 березня 2022, 01:45
Буча

В Україні з’явилися нові міста-герої

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв ще чотирьом містам нашої країни, в яких проходили запеклі бої проти російських окупантів або постраждалі від обстрілу агресора.

Про це він розповів під час свого традиційного відеозвернення 25 березня.

За його словами, до таких тепер належать:

  • Буча (Київська область);
  • Ірпінь (Київська область);
  • Охтирка (Сумська область);
  • Миколаїв.

Відповідний указ уже з’явився на сайті президента.

Як повідомлялося раніше, 6 березня Зеленський вже присвоїв звання міст-героїв Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Волновасі та Гостомелю.

Нагадаємо, росія розпочала вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. За минулий місяць окупанти випустили українськими містами понад тисячу ракет і скинули безліч авіабомб.

Водночас під час наступу росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та бойовій техніці. Так, за даними на 24 березня, окупанти втратили вбитими близько 15,8 тисячі солдатів, 530 танків, майже 1,6 тисячі бойових машин і більше сотні літаків.

В цей час просування російських військ зупинено практично по всьому фронту, а місцями окупанти почали переходити до захисту та намагатися окопатися.

Теги:
#Україна #Миколаїв #Ірпінь #Буча #Охтирка
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