"За подвиг та героїзм городян": в Україні ще чотири міста стали Героями
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В Україні з’явилися нові міста-герої
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання міст-героїв ще чотирьом містам нашої країни, в яких проходили запеклі бої проти російських окупантів або постраждалі від обстрілу агресора.
Про це він розповів під час свого традиційного відеозвернення 25 березня.
За його словами, до таких тепер належать:
- Буча (Київська область);
- Ірпінь (Київська область);
- Охтирка (Сумська область);
- Миколаїв.
Відповідний указ уже з’явився на сайті президента.
Як повідомлялося раніше, 6 березня Зеленський вже присвоїв звання міст-героїв Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Волновасі та Гостомелю.
Нагадаємо, росія розпочала вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. За минулий місяць окупанти випустили українськими містами понад тисячу ракет і скинули безліч авіабомб.
Водночас під час наступу росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та бойовій техніці. Так, за даними на 24 березня, окупанти втратили вбитими близько 15,8 тисячі солдатів, 530 танків, майже 1,6 тисячі бойових машин і більше сотні літаків.
В цей час просування російських військ зупинено практично по всьому фронту, а місцями окупанти почали переходити до захисту та намагатися окопатися.