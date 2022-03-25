Укр

"За подвиг и героизм горожан": в Украине еще четыре города стали Героями

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Буча Новость обновлена 25 марта 2022, 01:45
Буча

В Украине появились новые города-герои

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания городов-героев еще четырем городам нашей страны, в которых проходили ожесточенные бои против российских оккупантов, или пострадавшие от обстрелов агрессора.

Об этом он рассказал во время своего традиционного видеообращения 25 марта.

По его словам, к таковым теперь относятся:

  • Буча (Киевская область);
  • Ирпень (Киевская область);
  • Ахтырка (Сумская область);
  • Николаев.

Соответствующий указ уже появился на сайте президента.

Как сообщалось ранее, 6 марта Зеленский уже присвоил звания городов-героев Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Волновахе и Гостомелю.

Напомним, россия начала вторжение в Украину ранним утром 24 февраля. За прошедший месяц оккупанты выпустили по украинским городам более тысячи ракет и сбросили множество авиабомб.

Вместе с тем во время наступления россияне понесли огромные потери в живой силе и боевой технике. Так по данным на 24 марта, оккупанты потеряли убитыми около 15,8 тысячи солдат, 530 танков, почти 1,6 тысячи боевых машин и более сотни самолетов.

В настоящее время продвижение российских войск остановлено практически по всему фронту, а местами оккупанты начали переходить к защите и пытаться окопаться.

Теги:
#Украина #Николаев #Ирпень #Буча #Ахтырка
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