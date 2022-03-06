В Украине появились новые города-герои: Зеленский озвучил список
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 98
Шесть городов получили звание города-героя
Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить шесть украинских городов, которые наиболее пострадали от российского вторжения, званием города-героя.
Об этом он заявил во время своего традиционного видеообращения 6 марта.
"Наши города-герои я решил отметить специальным званием. Как это было. Когда победили другое нашествие. Но похожее нашествие. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение", — сказал он.
Так к таковым теперь будут относиться:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Напомним, по состоянию на утро 6 марта российские оккупационные войска уже потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.
Вместе с тем оккупационные войска продолжают убивать мирных украинцев. Так согласно данным ООН с начала военного вторжения в Украину погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.
Тем временем в крупных городах рф протестующие вышли на улицы с призывами остановить войну, но их традиционно разогнали силовики.
- Дата публикации
-
- Категория
-