В Украине появились новые города-герои: Зеленский озвучил список

Шесть городов получили звание города-героя

Президент Украины Владимир Зеленский решил наградить шесть украинских городов, которые наиболее пострадали от российского вторжения, званием города-героя.

Об этом он заявил во время своего традиционного видеообращения 6 марта.

"Наши города-герои я решил отметить специальным званием. Как это было. Когда победили другое нашествие. Но похожее нашествие. Другое вторжение. Но не менее жестокое вторжение", — сказал он.

Так к таковым теперь будут относиться:

Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Напомним, по состоянию на утро 6 марта российские оккупационные войска уже потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин. Хоть в россии реальные данные о потерях не поддаются широкой огласке, но показательным является то, что режиму путина приходится проводить скрытую мобилизацию.

Вместе с тем оккупационные войска продолжают убивать мирных украинцев. Так согласно данным ООН с начала военного вторжения в Украину погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.

Тем временем в крупных городах рф протестующие вышли на улицы с призывами остановить войну, но их традиционно разогнали силовики.