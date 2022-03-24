За добу збито 7 літаків: дані Генштабу ЗСУ про втрати ворога

За місяць війни окупанти втратили 15800 людей.

У четвер, 24 березня, на 29 день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 24 березня, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

особового складу — 15800 осіб,

танків — 530 од.,

бойових броньованих машин — 1597 од.,

артилерійських систем — 280 од.,

РСЗВ — 82 од.,

засоби ППО — 47 од.,

літаків — 108 од.,

вертольотів — 124 од.,

автомобільної техніки — 1033 од.,

кораблі/катери — 4 од.,

цистерн з ПММ — 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50.

Спеціальна техніка — 16.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, що вранці 24 березня в Бердянському порту на території, тимчасово окупованій росією, підірвали великий десантний корабель "Орськ" із чорноморського флоту країни-агресора.

Також ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва.