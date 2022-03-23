Феєрверк з уламків танку та ніг окупантів: на відео показали роботу української "Стугни"

Одного пострілу достатньо, щоб знищити ворожий танк.

Українські військовослужбовці знищують десятки одиниць техніки російських загарбників в день, не залишаючи ворогам жодних шансів. Час від часу кадри роботи наших офіцерів потрапляють у мережі і викликають справжнє захоплення в українців.

Цього разу ЗСУ показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою ПТРК "Стугна" українського виробництва.

""Стугна" попала в повний танковий боєкомплект. Кажуть — танк не знайшли, але знайшли одну ногу", — написав журналіст Віталій Рождаєв.

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На кадрах видно, як російський танк після зустрічі з українською "Стугною" розлітається на мілкі частини, нагадуючи феєрверк. Від ворожої техніки нічого не залишається.

ПТРК "Стугна" — це протитанковий ракетний комплекс розробки державного Київського конструкторського бюро "Промінь". Комплекс напівавтоматичний, із системою наведення по лазерному променю. Вогонь з нього ведеться ракетами калібру 130 мм із різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульта, що виноситься на відстань від 50 м.

Українські ПТРК "Стугна"

Нагадаємо, що за 28 днів війни російські окупанти втратили понад 15 тисяч солдатів та офіцерів, 517 танків, понад сотню літаків,124 вертольоти та тисячі одиниць іншої техніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів. Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою.