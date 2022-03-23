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За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Знищена ворожа техніка Новина оновлена 23 березня 2022, 10:21
Знищена ворожа техніка

росія втратила вже 15 600 солдатів і офіцерів.

У середу, 23 березня, на 28 день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 23 березня, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — 15 600 осіб,
  • танків — 517 од.,
  • бойових броньованих машин — 1578 од.,
  • артилерійських систем — 267 од.
  • РСЗВ — 80 од.,
  • засоби ППО — 47 од.,
  • літаків — 101 од.,
  • вертольотів — 124 од.,
  • автомобільної техніки — 1008 од.,
  • кораблі/катери — 4 од.,
  • цистерн з ПММ — 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42.
  • Спеціальна техніка — 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, бійці ЗСУ ліквідували російського командира бригади морських піхотинців, яка планувала висадку в Одесі.

Також у ніч на 23 березня бійці з 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили боєкомплект окупантів у Луганській області.

Теги:
#Росія #ЗСУ
Знищена ворожа техніка
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За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога
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Категорія
Знищена ворожа техніка
За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога
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