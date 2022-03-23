За добу вбито 300 окупантів: звіт Генштабу ЗСУ про втрати ворога

росія втратила вже 15 600 солдатів і офіцерів.

У середу, 23 березня, на 28 день війни з росією, Збройні сили України продовжують знищувати особовий склад та техніку ворога.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 23 березня, повідомляє "Телеграф".

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно склали:

особового складу — 15 600 осіб,

танків — 517 од.,

бойових броньованих машин — 1578 од.,

артилерійських систем — 267 од.

РСЗВ — 80 од.,

засоби ППО — 47 од.,

літаків — 101 од.,

вертольотів — 124 од.,

автомобільної техніки — 1008 од.,

кораблі/катери — 4 од.,

цистерн з ПММ — 70,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 42.

Спеціальна техніка — 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, бійці ЗСУ ліквідували російського командира бригади морських піхотинців, яка планувала висадку в Одесі.

Також у ніч на 23 березня бійці з 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили боєкомплект окупантів у Луганській області.